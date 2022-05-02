В аварии в Путятинском районе пострадали два человека

На трассе М5 «Урал» Kia Optima столкнулась с фурой.

В аварии в Путятинском районе пострадали два человека. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла в понедельник, 2 мая, в 08:50 на трассе М5 «Урал». Kia Optima, которой управлял 63-летний житель Электростали, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком Volvo. За рулем большегруза был 41-летний водитель, он ехал в сторону Москвы.

В аварии травмы получили водитель и 63-летняя пассажирка легковушки. Их доставили в больницу.