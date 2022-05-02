Третья пострадавшая при пожаре на пороховом заводе в Перми умерла в больнице

Пожар на пороховом заводе произошел в воскресенье, 1 мая, на производственном участке «Пластмассы».

Третья пострадавшая при пожаре на пороховом заводе в Перми умерла в больнице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краевой минздрав.

В минздраве Пермского края подтвердили, что третья работница умерла в больнице от полученных травм. В соцсетях ранее сообщали, что у женщины были ожоги 99% процентов тела.

Пожар на пороховом заводе произошел в воскресенье, 1 мая, на производственном участке «Пластмассы». При пожаре пострадали три работницы комбината — одна погибла на месте, двоих увезли в больницу, где позже умерла вторая женщина.