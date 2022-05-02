Россиянам рассказали, где можно законно жарить шашлыки

Если речь идет о городе, то шашлык можно жарить на специально отведенных для этого площадках, которые оборудованы для приготовления пищи на углях. Вне таких площадок в городе шашлык жарить запрещается.

В пресс-службе Роскачества рассказали, как и где можно законно жарить шашлыки во время майских праздников.

Если речь идет о городе, то шашлык можно жарить на специально отведенных для этого площадках, которые оборудованы для приготовления пищи на углях. Вне таких площадок в городе шашлык жарить запрещается.

На дачном участке готовить пищу на костре можно в специально оборудованном месте, на мангале или гриле.

Отмечается, что оборудованным считается место, представляющее яму не менее 30 сантиметров глубиной и не более метра в диаметре. В Роскачестве объяснили, что в такой яме можно разводить костер.

В радиусе двух метров от ямы не должно быть сухой травы и горючих материалов.

Чтобы установить гриль или мангал, подойдет чистая площадка. Идеальной площадкой специалисты назвали забетонированную поверхность. Костер необходимо разводить минимум в пяти метрах от дома. Также рядом не должно быть других строений или мусора, который может загореться.

Запрещается жарить шашлык на берегу озера, в лесу без специально оборудованного места. Для этого рекомендуется зачистить территорию в радиусе десяти метров и окольцевать площадку для разведения огня минерализованной полосой.

Отмечается, что в 50 метров от огня не должно быть построек, стогов сена и других объектов. Также костер запрещено разводить у деревьев и кустарников. Огонь можно разводить в 30 метрах от лиственных деревьев, либо в 100 метрах от хвойных деревьев.

В Роскачестве отметили, что запрещено жарить шашлык в парках вне специальных площадок, во дворах домов без оборудованного для этого места, на балконах, крышах домов, на террасах, верандах в частных домах и на дачных участках, на землях общего пользования населенных пунктов без наличия специально оборудованной площадки. Нарушителям грозят штрафы от 1500 до 3000 рублей.