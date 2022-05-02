На трассе «Рязань-Шилово» фура улетела в кювет

Очевидцы опубликовали видео с места аварии.

На трассе «Рязань-Шилово» фура улетела в кювет. Видео с места аварии разместили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла в понедельник, 2 мая на трассе «Рязань-Шилово» в сторону Шилова. Очевидцы сообщили, что большегруз выехал на встречную полосу, но не задел другие автомобили.

На кадрах видно, как перевернувшуюся фуру из кювета достает манипулятор.

На месте работали сотрудники полиции. Подробности уточняются.