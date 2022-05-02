Минобороны: с территории «Азовстали» эвакуировали 101 человека

30 апреля с территории комбината и близлежащих домов вышли 46 человек, а 1 мая — 80 человек.

С территории «Азовстали» эвакуировали 101 человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Данные сообщили за два дня: 30 апреля с территории металлургического комбината вышел 21 человек, еще 25 вышли из близлежащих домов. В ведомстве отметили, что все 46 человек добровольно решили остаться в ДНР.

1 мая с «Азовстали» эвакуировали еще 80 мирных жителей. Из них одиннадцать решили остаться в ДНР, а 69 — уехать на подконтрольную Киеву территории. Их передали представителям ООН и международного комитета красного креста.

Ранее сообщалось, что с территории завода вышли 25 мирных жителей, среди которых шесть детей.

Об освобождении Мариуполя министр обороны Сергей Шойгу сообщил 21 апреля. Он уточнил, что на территории «Азовстали» заблокированы более двух тысяч украинских боевиков.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».