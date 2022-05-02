Лавров рассказал о «невиданном оружии» России

Ранее президент заявил, что при попытках вмешаться в ситуацию на Украине со стороны ответные удары России будут «молниеносными».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Владимира Путина, заявившего о наличии у России оружия, которого ни у кого нет. Об этом передает РИА Новости .

Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет». Его спросили, что президент имел ввиду под «невиданным оружием» России.

Лавров отметил, что Путин три года назад во время послания Федеральному Собранию России представил новые разработки, прежде всего, гиперзвуковые.

Ранее президент заявил, что при попытках вмешаться в ситуацию на Украине со стороны ответные удары России будут «молниеносными». По словам Путина, у России есть для этого все инструменты, которыми никто не может сейчас никто похвастаться.