Губернатор Белгородской области уточнил детали ночного инцидента
Он прокомментировал опасения людей, что «кто-то или что-то залетело с территории Украины».
Губернатор Белгородской области сообщил подробности по ночному инциденту. Об этом он написал в
Он прокомментировал опасения людей, что «кто-то или что-то залетело с территории Украины».
«Это не так», — отметил Гладков.
Он заявил, что выполнялись боевые задачи российской военной авиации в рамках спецоперации.
Гладков добавил, что безопасности жителей ничего не угрожало.
Ранее губернатор региона сообщил о «двух сильных разрывах». Местные жители также опубликовали кадры со вспышками в небе.
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