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Губернатор Белгородской области уточнил детали ночного инцидента
Он прокомментировал опасения людей, что «кто-то или что-то залетело с территории Украины».

Губернатор Белгородской области сообщил подробности по ночному инциденту. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он прокомментировал опасения людей, что «кто-то или что-то залетело с территории Украины».

«Это не так», — отметил Гладков.

Он заявил, что выполнялись боевые задачи российской военной авиации в рамках спецоперации.

Гладков добавил, что безопасности жителей ничего не угрожало.

Ранее губернатор региона сообщил о «двух сильных разрывах». Местные жители также опубликовали кадры со вспышками в небе.

Фото со страницы Вячеслава Гладкова «ВКонтакте»