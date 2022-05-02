Губернатор Белгородской области уточнил детали ночного инцидента

Он прокомментировал опасения людей, что «кто-то или что-то залетело с территории Украины».

Губернатор Белгородской области сообщил подробности по ночному инциденту. Об этом он написал в Telegram-канале .

Он прокомментировал опасения людей, что «кто-то или что-то залетело с территории Украины».

«Это не так», — отметил Гладков.

Он заявил, что выполнялись боевые задачи российской военной авиации в рамках спецоперации.

Гладков добавил, что безопасности жителей ничего не угрожало.

Ранее губернатор региона сообщил о «двух сильных разрывах». Местные жители также опубликовали кадры со вспышками в небе.