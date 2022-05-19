В Твери подростки привязали собаку к рельсам под идущий поезд

Произошедшее молодые люди сняли на видео и выложили в сеть.

В Твери подростки привязали собаку к рельсам, где ее переехал поезд. Об этом пишет « АиФ-Тверь ».

Произошедшее молодые люди сняли на видео и выложили в сеть. Ролик появился в интернете днем в четверг, 19 мая.

Предполагается, что кадры были сняты под «Крупским мостом» в Твери.

Прокурор области Сергей Лежников назначил проверку по факту жестокого обращения с животными. Все обстоятельства выясняются.