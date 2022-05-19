В Сургуте мужчина зарезал велосипедиста за сделанное замечание

Инцидент случился накануне в среду, 18 мая.

В Сургуте мужчина зарезал велосипедиста за сделанное замечание. Подробности в четверг, 19 мая, привела пресс-служба регионального следкома.

Инцидент случился накануне в среду, 18 мая, около одного из домов в Сургуте. Там 46-летний велосипедист попросил не мусорить 41-летнего мужчину. В ответ на это последний догнал велосипедиста и ударил его ножом в спину. Потерпевший скончался в больнице.

Преступника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на 15 лет.