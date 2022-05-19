В Сасове осудят 55-летнего мужчину, который пытался дать взятку сотруднику ДПС

Мужчина пытался откупиться и избежать наказание, дав взятку в 15 тысяч рублей.

В Сасове осудят 55-летнего жителя Московской области, который пытался дать взятку сотруднику ДПС. Подробности в четверг, 19 мая, привела пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 19 марта 2022 году 55-летний мужчина ехал по дороге в Шацком районе. В какой-то момент он выехал «на встречку», нарушив правила ПДД. Его оставили сотрудники ДПС. Мужчина хотела избежать наказания и попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 15 тысяч рублей. От взятки полицейский отказался, а мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.