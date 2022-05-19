В Рыбном мужчина напал с ножом на прохожего

Инцидент случился в ночь на 18 мая.

В Рыбном мужчина напал с ножом на прохожего. Подробности инцидента в четверг, 19 мая, опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в ночь на 18 мая. Компания мужчин, среди которых был 31-летний рязанец, ждала заказ у ларька быстрого питания. В этот момент к ларьку приехали еще люди, желающие заказать еду. Между компаниями произошел конфликт. Тогда 31-летний мужчина достал нож и пытался напасть на оппонента, но тот убежал. Увидев на путин другого человека— 24-летнего местного жителя, мужчина напал на него. Пострадавший получил ножевое ранение и был госпитализирован.

По горячим следам полицейские задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.