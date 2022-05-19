В Рязанской области проверили состояние мусорных полигонов с помощью дронов

Дроны проводят воздушное лазерное сканирование в рамках проекта, разработанного российским экологическим оператором.

В России с помощью дронов начали собирать информацию о мусорных полигонах. Об этом в четверг, 19 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ППК Российского экологического оператора.

Дроны проводят воздушное лазерное сканирование, чтобы уточнять информацию о состоянии объектов. Всего в России мусорных полигонов более 500.

По словам гендиректора компании Дениса Буцаева, в настоящее время облеты провели на 46 объектах. Среди них — Рязанский регион, а также Тамбовская, Ивановская и Тверская области.

«До настоящего времени 19 регионов пока не направили заявки ни по одному полигону с запрашиваемой РЭО документацией, что вызывает недоумение. Сейчас ППК продолжает формировать региональные заявки на проведение работ по воздушному лазерному сканированию», — рассказал Буцаев.