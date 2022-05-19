В Рязани на Московском шоссе собрались пробки из-за ремонта контактной сети троллейбусов
Пробка собралась на перекрестке улицы Вокзальной и Первомайского проспекта вблизи ТЦ «Барс».
В Рязани на Московском шоссе собрались пробки из-за ремонта контактной сети троллейбусов. Пост об этом в четверг, 19 мая,
Уточняется, что пробка собралась на перекрестке улицы Вокзальной и Первомайского проспекта вблизи ТЦ «Барс».
«Жуткая пробка в районе „Барса“. Причина затора — ремонт контактной сети троллейбусов на перекрестке Вокзальной и Первомайского проспекта», — говорится в посте.