В Рязани на Московском шоссе собрались пробки из-за ремонта контактной сети троллейбусов

Пробка собралась на перекрестке улицы Вокзальной и Первомайского проспекта вблизи ТЦ «Барс».

В Рязани на Московском шоссе собрались пробки из-за ремонта контактной сети троллейбусов. Пост об этом в четверг, 19 мая, появился в группе «Город 62» в соцсети «Вконтакте».

Уточняется, что пробка собралась на перекрестке улицы Вокзальной и Первомайского проспекта вблизи ТЦ «Барс».

«Жуткая пробка в районе „Барса“. Причина затора — ремонт контактной сети троллейбусов на перекрестке Вокзальной и Первомайского проспекта», — говорится в посте.