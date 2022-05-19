В Госдуме предложили увеличить отпуск выбирающим отдых в России
Предложение планируется направить в Ростуризм.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил предоставить дополнительную неделю оплачиваемого отпуска тем, кто выбирает отдых внутри России. Об этом передает
Хамзаев объяснил, что необходимо поддерживать внутренний туризм. Он предложил к 28 официальным дням для отдыха добавить неделю для тех, кто отдыхает в России.
Депутат считает, что неделю можно выделить работнику, если он проводит на российских курортах не менее двух недель.
Хамзаев отметил, что меры поддержки позволят России конкурировать с популярными курортами — Турцией, ОАЭ, Египтом, Таиландом и другими.
Предложение планируется направить в Ростуризм.