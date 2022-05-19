Три человека скончались после отравления алкоголем из Рязанской области

Уголовное дело направили в суд.

В Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Моршанского района и его 39-летней супруги, распространявших незаконный алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В июле прошлого года обвиняемые приобрели в Рязанской области под видом коньяка две пятилитровые канистры алкоголя без акцизных марок и этикеток. Содержимое они разлили по бутылкам меньшего объема для личного потребления и продажи.

За помощь в строительстве они передали одну бутылку 61-летнему односельчанину, который выпил «коньяк» с 46-летней супругой. Они вдвоем скончались. Еще бутылку пара продала 16-летнему подростку, который также умер после употребления спиртного. Все они отравились метиловым спиртом.

Кроме того, отравилась также 20-летняя девушка, употребившая алкоголь. Ее удалось спасти.

Уголовное дело направили в суд. Во время расследования установят всех причастных к обороту незаконной продукции.