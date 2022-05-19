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Сотрудники РНПК высадили в Рязани саженцы и тополя
В компании рассказали, что забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры. Ежегодно РНПК участвует в экологических мероприятиях.

В четверг, 19 мая, в Рязани сотрудники РНПК в рамках всероссийской акции «Зеленая весна — 2022» высадили саженцы пирамидального тополя и липы крупнолистной в Дашково-Песочне. Новые деревья появились на улице Зубковой.

В компании рассказали, что забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры. Ежегодно РНПК участвует в экологических мероприятиях.

В конце апреля этого года сотрудники завода вместе с волонтерами общественной организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 очистили территорию села Агро-Пустынь Рязанского района. Добровольцы собрали мусор, скопившийся зимой, а также навели порядок в Окском государственном природном биосферном заповеднике. Всего во время уборки собрали 30 двухсотлитровых мешков стекла, пластика и другого бытового мусора.

29 апреля во время всероссийского субботника «Зеленая весна — 2022» работники нефтезавода убрались на территории завода. За день удалось очистить 2 тысячи квадратных метров территории. На свалку вывезли 20 кубометров мусора.

В мае сотрудники РНПК высадили молодые деревья на территории двух цехов завода. За два дня посадили 140 молодых деревьев тополя пирамидального, 22 ели, 92 куста сирени.

В ближайшее время работники завода отправятся в в деревню Турлатово Рязанского района Рязанской области, заложат «Аллею славы».

Помимо этого, РНПК на постоянной основе поддерживает Окский заповедник, организует походы и экскурсии для школьников с программой по изучению особенностей природы родного края.