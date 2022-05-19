Сорокина опубликовала фото, сделанное в пионерские годы

Сорокина отметила, что 19 мая исполняется 100 лет Всесоюзной пионерской организации, но сейчас у праздника другое название.

Мэр Рязани Елена Сорокина опубликовала свое фото, сделанное в пионерские годы. Снимок появился на ее странице «ВКонтакте».

Сорокина отметила, что 19 мая исполняется 100 лет Всесоюзной пионерской организации, но сейчас у праздника другое название — День детских общественных организаций.

«Я тоже была пионером, и пусть с тех пор прошло много лет, на смену пионерии пришли другие детские организации, слова своей клятвы я помню как будто произносила ее только вчера: „…торжественно клянусь: горячо любить и беречь свою Родину“», — написала мэр города.

Она вспомнила, как читала «Тимура и его команду» Аркадия Гайдара, восхищалась подвигами пионеров-героев, совершенных в Великую Отечественную войну и споры на школьных собраниях.

Сорокина отметила, что сейчас дети также воспитываются на принципах взаимопомощи, патриотизма, уважения к старшим.

«Радостно, что идеалы пионерской организации не забыты», — написала глава горадминистрации.