Рязанские полицейские поймали мошенников, инсценировавших ДТП для получения страховки

К уголовной ответственности привлекли 14 человек. Следователи установили, что все они были фигурантами дела в сфере инсценировки ДТП ради страховых выплат.

Рязанские полицейские поймали мошенников, инсценировавших ДТП для получения страховки. Подробности в четверг, 19 мая, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К уголовной ответственности привлекли 14 человек. Следователи установили, что все они были фигурантами дела в сфере инсценировки ДТП ради страховых выплат.

Организовал преступную схему владелец автосервиса и магазина автозапчастей. Он со своим приятелем находил людей, которые за небольшую плату предоставляли свои автомобили для инсценировок ДТП,

«Одной из якобы пострадавших в аварии машин злоумышленники делали дорогостоящую иномарку. Происшествие имитировалось с тем расчетом, чтобы создать иллюзию серьезных повреждений и получить в качестве страховой выплаты как можно большую сумму. После этого с минимальными затратами работники сервиса возвращали автомобилям первоначальный вид», — рассказала Ирина Волк.

Схему раскрыли после того, как на рязанских дорогах увидели дорогостоящую иномарку, которая недавно попала в ДТП и не подлежала восстановлению. Сыщики выяснили, что после аварии владелец пострадавшей машины должен был получить в качестве страховки солидную сумму, которая практически полностью составила текущую рыночную стоимость автомобиля.

Всего мошенники успели получить более двух миллионов рублей от страховых компаний. Однако их деятельность пресекли полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Мужчин задержали. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.