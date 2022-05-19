Рязань обогнала Москву и Санкт-Петербург по приросту турпотока

В Рязанской области прирост составил 9%.

Рязань по приросту числа принятых гостей обогнала Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород и Тулу. Такие данные предоставила МТС, которая с помощью Big Data проанализировала, где россияне отдыхали на майские праздники.

Общее число путешественников по России осталось на уровне 2021 года. В пятерку самых популярных регионов на майских выходных вошли Москва, Владимир, Тверь, Тула и Краснодар.

Ограничения, связанные с поездками за границу, привели к формированию новых «точек притяжения» в России — регионов, где за год значительно увеличился туристический поток.

Самый заметный рост пришелся на республику Дагестан: количество гостей региона выросло на 34% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Также увеличился турпоток в Томскую область (+30%), Якутию (+29%), Красноярский край (+24%) и Смоленскую область (+20%).В Рязанской области прирост составил 9%, Тульской области 7%, Тверской 4%, Владимирской 3%. В Великом Новгороде побывало на 6% больше туристов, в Санкт-Петербурге — на 1%. На 6% упал турпоток в Краснодаре, на 4% - в Москве.

«В Рязанской области мы улучшаем качество связи в традиционно популярных туристических местах, чтобы гостям нашего региона было комфортно путешествовать. Это сама Рязань с ее кремлем, „грибными“ скверами и популярными уличными концертами на Почтовой, в селе Константиново Рыбновского района, где находится государственный музей-заповедник Сергея Есенина. Из последнего — „разогнали“ мобильный интернет в историческом центре старинного города Касимова, где находится мечеть, музей самоваров и колоколов. Связь туристам крайне необходима — для приобретения билетов, заказа гостиницы, экскурсии онлайн, для запуска аудиогида, оплаты через банк онлайн и многого другого», — рассказал директор филиала МТС Рязанской области Александр Ляк.

В сентябре 2021 года МТС запустила геоаналитическую систему, которая работает по модели подписки и дает возможность эффективнее управлять регионами и бизнесом на основе объективных обезличенных данных о социально-демографическом составе населения, миграциях и туристических потоках, оценивать эффективность новых локаций для торговых точек и офисов. Аналитика Big Data МТС используется в 46 регионах для развития городского пространства и туризма.

Big Data МТС проанализировала туристические потоки в период с 30 апреля по 10 мая 2022 года, сравнив данные с аналогичным периодом прошлого года.