Россия выйдет на дефляционный тренд в ближайшие недели

Помощник президента Максим Орешкин считает, что после третьего квартала 2022 года экономика страны начнет восстанавливаться.

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в ближайшие недели Россия выйдет на «устойчивый дефляционный тренд». Об этом передает ТАСС .

По словам Орешкина, инфляция в этом году не превысит 15%. Также помощник президента считает, что после третьего квартала 2022 года экономика страны начнет восстанавливаться, а по итогам года ВВП России будет меньше, чем прогнозируется.

Также Орешкин заявил, что на курс рубля сейчас ничего не влияет.

«Вот многие говорят, что курс какой-то ненастоящий. Пытаются отрицать реальность», — сказал помощник президента.

Он заявил, что курс был искусственным в прошлом году, а в этом «абсолютно рыночный».