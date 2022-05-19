Рособрнадзор допустил перенос ЕГЭ в части регионов

Речь идет о регионах, граничащих с Украиной.

Рособрнадзор допустил перенос ЕГЭ в части регионов. Об этом в четверг, 19 мая, заявил глава ведомства Анзор Музаев, пишет «Интерфакс».

Речь идет о регионах, граничащих с Украиной. По словам Мурзаева, все будет решаться по ситуации. Если она будет критической — сдачу ЕГЭ в этих регионах перенесут на резервные дни и в более безопасные места.

Также глава ведомства уточнил, что школьники из Донбасса будут сдавать ЕГЭ в приграничных пунктах Ростовской и Воронежской областей.