Рособрнадзор допустил перенос ЕГЭ в части регионов
Речь идет о регионах, граничащих с Украиной.
Рособрнадзор допустил перенос ЕГЭ в части регионов. Об этом в четверг, 19 мая, заявил глава ведомства Анзор Музаев,
Речь идет о регионах, граничащих с Украиной. По словам Мурзаева, все будет решаться по ситуации. Если она будет критической — сдачу ЕГЭ в этих регионах перенесут на резервные дни и в более безопасные места.
Также глава ведомства уточнил, что школьники из Донбасса будут сдавать ЕГЭ в приграничных пунктах Ростовской и Воронежской областей.