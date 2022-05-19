При обстреле поселка в Курской области погиб человек

По его словам, удар нанесли по спиртзаводу. Есть раненые, которым оказывают помощь.

Утром в четверг, 19 мая, в Курской области обстреляли село Теткино. Погиб человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод», — написал глава региона.

По его словам, удар нанесли по этому объекту. Есть раненые, которым оказывают помощь.

В поселке ликвидируют возгорания. Несколько домов пострадали. Также есть сообщения о неразорвавшихся снарядах. На месте работают экстренные службы.

Старовойт отметил, что пострадавшим семьям окажут помощь.