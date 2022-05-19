Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с мотоциклом в Рязани

В аварии на улице Рязанской погиб 48-летний мотоциклист. Он не справился с управлением и наехал на препятствие.

Рязанские полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП, в котором погиб 48-летний мотоциклист. Информацию об этом в четверг, 19 мая, опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 14 мая примерно в 15.15 вблизи дома № 22а по улице Рязанской в областном центре. Тогда 48-летний мужчина ехал на мотоцикле Honda, не справился с управлением и наехал на препятствие.

От полученных травм он скончался.

Всех, кто стал очевидцев ДТП, просьба обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1.