Орешкин предрек глобальный голод к концу года

Орешкин отметил, что важно «чтобы от него не пострадала Россия».

Помощник президента Максим Орешкин предрек глобальный голод к концу 2022 года. Об этом передает РИА Новости .

Орешкин отметил, что важно «чтобы от него не пострадала Россия».

По его словам, США пытаются вывести запасы зерна из Украины. Помощник президента заявил, что это обрекает не только Украину на гуманитарную катастрофу, но и весь мир на голод.

«Россия начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года», — сообщил Орешкин.