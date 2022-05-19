Малков раскритиковал властей Касимова за отказ от участия в конкурсе исторических поселений

Врио губернатора также отметил, что в его Telegram-канал поступает много жалоб из Касимова. Политик уже наметил рабочую поездку в город.

Врио губернатора Павел Малков раскритиковал властей Касимова. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил ТКР.

Отмечается, что муниципальные власти отказались от участия в конкурсном отборе среди исторических поселений федерального значения для сохранения малых городов.

«Произведена большая работа, сделано все возможное и невозможное. Я тоже умею все эти слова говорить. Критерий один: есть результат или нет. Я слышу, что в этой ситуации результата нет. Я не готов сейчас с ходу принимать какие-то решения, потому что не чувствую ситуации. И когда нет результата — это всегда вина обеих сторон», — заявил Малков.

Зампред правительства Евгений Беленецкий предложил доработать заявку на участие в конкурсе в течение недели и вновь подать ее.

«Если что-то не получилось со стороны муниципального района — из-за этого не должны страдать люди. Надо на себя тоже принимать удар», — отметил врио губернатора.

Малков отметил, что в его Telegram-канал поступает много жалоб из Касимова. Политик уже наметил рабочую поездку в город.