Глава Херсонской области анонсировал превращение региона в субъект России

Глава Херсона Владимир Сальдо подчеркнул, что в настоящее время регион смотрит на Россию как на «свою страну».

Херсонскую область в дальнейшем трансформируют в субъект Российской Федерации. Об этом в четверг, 19 мая, заявил глава Херсона Владимир Сальдо, передали РИА Новости.

Сальдо подчеркнул, что в настоящее время регион смотрит на Россию как на «свою страну». И если сейчас Херсонская область является подконтрольной Вооруженным силам территорией, то в дальнейшем ее трансформируют в как в субъект Российской Федерации.

Ранее российские военные в ходе военной спецоперации взяли под контроль Херсонскую область. Там уже вещают российские телеканалы и радио.