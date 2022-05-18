В Тюменской области мужчина погиб, заступившись за женщину

Мужчина ударил одну из женщин в компании. За нее заступились приятели.

В Югре Тюменской области мужчина погиб, заступившись за женщину. Об этом сообщил портал « МегаТюмень ».

Предполагалось, что мужчина погиб в массовой драке, которая произошло 16 мая в Нижневартовске на улице Озерной. Выяснилось, что в этот день к компании, выпивающей в промзоне за железнодорожным вокзалом, подошел незнакомец.

Между ним и компанией началась ссора. Мужчина ударил одну из женщин в компании. За нее заступились приятели. Незнакомец ударил палкой по голове одного из них. В результате 40-летний мужчина скончался от травм через некоторое время. Тело нашел случайный прохожий.

Полиция задержала злоумышленника «по горячим следам». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.