В Татарстане пассажир микроавтобуса скончался в ДТП с «КамАЗом»
Водитель автобуса превысил скорость, не справился с управлением и врезался в грузовик, автомобиль вылетел с трассы.
В среду, 18 мая, в Татарстане на трассе Азнакаево-Бугульма столкнулись микроавтобус Fiat и «КамАЗ». Об этом сообщили «
Водитель автобуса превысил скорость, не справился с управлением и врезался в грузовик, автомобиль вылетел с трассы. Пассажир микроавтобуса скончался на месте от травм.
Он ехал на переднем сиденье. Других пассажиров в автомобиле не было. Водителя госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «нарушение правил дорожного движения».