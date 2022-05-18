В Татарстане пассажир микроавтобуса скончался в ДТП с «КамАЗом»

Водитель автобуса превысил скорость, не справился с управлением и врезался в грузовик, автомобиль вылетел с трассы.

В среду, 18 мая, в Татарстане на трассе Азнакаево-Бугульма столкнулись микроавтобус Fiat и «КамАЗ». Об этом сообщили « Вести Татарстан ».

Водитель автобуса превысил скорость, не справился с управлением и врезался в грузовик, автомобиль вылетел с трассы. Пассажир микроавтобуса скончался на месте от травм.

Он ехал на переднем сиденье. Других пассажиров в автомобиле не было. Водителя госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «нарушение правил дорожного движения».