В Шиловском районе студенты РГАТУ высадили деревья

Акция «Сад памяти» прошла в пятницу, 13 мая.

Студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева высадили новый лес в Шиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло в пятницу, 13 мая, в рамках акции «Сад памяти». В ней участвовали более 150 человек.

Вместе со студентами технологического факультета, обучающихся по направлениям подготовки «Лесное дело» и «Садоводство», работами занимались министр природопользования региона Александр Новиков и сотрудники всех подведомственных учреждений Минприроды, представители лесного хозяйства региона, госслужащие, школьники и добровольцы. На площади около 1,6 гектаров они высадили порядка семи тысяч сеянцев.

Участники акции почтили память героев войны минутой молчания. После этого они отпустили в небо в шары в форме голубей — символа мира. После высадки деревьев для участников организовали концерт и мастер-классы по шиловскому лозоплетению, также работала полевая кухня.

Цель, которую поставили участники акции — создать зеленый памятник каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и тем самым сохранить подвиг предков, историю страны, историю каждой семьи, которые благодаря «Саду памяти» будут передаваться новым поколениям.