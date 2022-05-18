В Рязанской области прошли учения против распространения холеры
На учениях отработали готовность к эпидемии.
Во вторник, 17 мая, в Рязанской области прошли учения на случай вероятного заноса холеры. Об этом
В учениях принимали участие представители медорганизаций, минздрава, управления Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии.
Во время них отработали готовность к эпидемии, правила безопасности, использования средств индивидуальной защиты, навыки по локализации эпидемического очага, отбору биологического материала и его доставки в лаборатории.
«Действия участников тренировочных учений оценены как удовлетворительные», — отметили в сообщении.