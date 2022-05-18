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В Рязани запатентовали систему точного лазерного 3D-картографирования
Технологию можно использовать при планировании территорий, для 3D-картографирования в робототехнике, кадастровых и геодезических задачах, оценке стоимости проектов, состояния городской среды, в сельском хозяйстве, при добыче полезных ископаемых.

Сотрудники рязанского радиоуниверситета разработали и запатентовали систему лазерного 3D-картографирования. Об этом передает ТАСС.

Как объяснил руководитель проекта, доцент кафедры информационно-измерительной и биомедицинской техники вуза Станислав Голь, лазер создает систему для связи со спутниками, которая отслеживает положение объектов в пространстве. Специалисты вуза разработали программное обеспечение, которое создает сигналы, за счет которых создается объемное изображение. По нему можно отследить динамику изменений в пространстве, построить карты для движения беспилотников, высчитать количество материалов для строительства.

Голь рассказал, что технологию можно использовать при планировании территорий, для 3D-картографирования в робототехнике, кадастровых и геодезических задачах, оценке стоимости проектов, состояния городской среды, в сельском хозяйстве, при добыче полезных ископаемых.

Программное обеспечение запатентовали. Планируется адаптировать его под задачи промышленных заказчиков и внедрить в реальный сектор экономики.