В Рязани перенесли сроки отмены еще трех маршрутов

Постановление мэрии опубликовали в среду, 18 мая.

Сроки отмены трех маршрутов в Рязани перенесли. Соответствующее постановление мэрии опубликовали в среду, 18 мая.

Согласно документу, отмену маршрутов № 62аМ2 «поселок Мехзавода — Олимпийский городок» и № 68аМ2 «поселок Юбилейный — Трудовая улица (поселок Шлаковый)» перенесли на 25 июля 2022 года. До этого маршруты хотели упразднить 28 мая.

Кроме того, отмену маршрута № 95аМ2 «поселок Юбилейный — МЖК „Кальное“ — ТЦ „Круиз“» перенесли на 31 декабря.

Фото — 2gis