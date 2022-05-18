Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
13°
Птн, 20
11°
Сбт, 21
13°
ЦБ USD 63.56 0.02 19/05
ЦБ EUR 66.61 0.25 19/05
Нал. USD 69.06 / 67 19/05 13:09
Нал. EUR 75.1 / 72 19/05 12:09
Новости
Публикации
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
2 110
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
4 957
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
6 591
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
11 538
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани отремонтируют дороги на 16 улицах за 910 миллионов рублей
Подрядчик обязан выполнить ремонтные работы до 30 июля 2023 года.

В Рязани отремонтируют дороги на 16 улицах за 910 миллионов рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок. Управление благоустройства города выделило 909 млн 970 тысяч 160 рублей. Подрядчик обязан выполнить ремонтные работы до 30 июля 2023 года. За 269 млн 679 тысяч 890 рублей планируют выполнить ремонт дорог на улицах:

  • Промышленной (2 этап);
  • Циолковского;
  • Новаторов (от улицы Юбилейной до дома № 3 по улице Новаторов);
  • Западной (от Московского шоссе до улицы Крупской);
  • Первомайский проспект (от Московского шоссе до 2-го Школьного переулка).

270 млн 101 тысячу 380 рублей выделили на ремонт дорог на улицах:

  • Военных Автомобилистов;
  • Типанова;
  • Нахимова;
  • Семинарская;
  • Попова;
  • Лермонтова;
  • проезду Завражнова;
  • площади Попова;
  • Островского (от Черновицкой до Братиславской).

За 343 млн 188 тысяч 890 рублей планируют отремонтировать дороги:

  • в поселке Семчино;
  • от пересечения улицы Черновицкая и Щорса до Ряжского шоссе.