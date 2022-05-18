В Рязани отремонтируют дороги на 16 улицах за 910 миллионов рублей

Подрядчик обязан выполнить ремонтные работы до 30 июля 2023 года.

В Рязани отремонтируют дороги на 16 улицах за 910 миллионов рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок. Управление благоустройства города выделило 909 млн 970 тысяч 160 рублей. Подрядчик обязан выполнить ремонтные работы до 30 июля 2023 года. За 269 млн 679 тысяч 890 рублей планируют выполнить ремонт дорог на улицах:

Промышленной (2 этап);

Циолковского;

Новаторов (от улицы Юбилейной до дома № 3 по улице Новаторов);

Западной (от Московского шоссе до улицы Крупской);

Первомайский проспект (от Московского шоссе до 2-го Школьного переулка).

270 млн 101 тысячу 380 рублей выделили на ремонт дорог на улицах:

Военных Автомобилистов;

Типанова;

Нахимова;

Семинарская;

Попова;

Лермонтова;

проезду Завражнова;

площади Попова;

Островского (от Черновицкой до Братиславской).

За 343 млн 188 тысяч 890 рублей планируют отремонтировать дороги: