В Рязани неизвестный украл поручни у супермаркета

Инцидент произошел на окраине Московского района.

В Рязани неизвестный украл поручни в супермаркете. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

В полицию обратился руководитель торговой точки, расположенной на окраине Московского района. Он сообщил, что утром он обнаружил пропажу металлических поручней у входа в магазин.

Оперативники осмотрели место преступления. Они увидели, что неизвестный демонтировал поручни из пандусов. Также они предположили, что он украл металлические изделия для продажи в качестве вторсырья.

Объехав пункты металлолома, полицейские нашли место, где сбыли поручни. Сотрудник пункта описал внешность мужчины, который принес их. Опросив жителей района, где располагается магазин, оперативники выяснили, что на злоумышленника похож 30-летний рязанец. Он проживает на той же улице, на которой стоит супермаркет.

Полицейские узнали, что мужчина давно не появляется по месту постоянного проживания. Они нашли место, где он гостил и выпивал. Рязанца задержали.

По предварительным данным, мужчина специально выбрал тот супермаркет, где, как ему казалось, можно быстро демонтировать поручни. Ночью он их выломал и спрятал недалеко от магазина. Утром он сбыл добычу в пункт вторсырья и пошел с деньгами за спиртным.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.