В Рязани маршрутку № 45 пустили через Недостоево

Кроме того, автобусы пустят через улицу Ленина и Свободы.

В Рязани маршрутку № 45 пустили через Недостоево. Соответствующее постановление мэра Елены Сорокиной официально опубликовали в среду, 18 мая.

Согласно документу, транспорт по пути из поселка Ворошиловка в Песочню будет заезжать на остановки «Промышленная» и «БСМП». Ранее маршрутка следовала напрямую из Приокского в Канищево.

Кроме того, автобусы пустят через улицу Ленина и Свободы. Ранее маршрут по пути к ТЦ «Круиз» проходил по Кремлевском Валу.

Таким образом, путь маршрутки туда и обратно увеличится на семь километров.