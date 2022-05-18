В Приморье таксист напал на прохожего с ножом после замечания за парковку на тротуаре

Инцидент произошел в городе Артем.

В Приморье таксист напал на прохожего с ножом после замечания за парковку на тротуаре. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на краевое управление МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео. Оно снято из окна дома, около которого таксист припарковался, перекрыв тротуар. На кадрах видно, как водитель бросается на прохожего с предметом, похожим на нож, пинает его и бросается камнями. Пострадавший просит убрать нож. Авторы вызвали полицию.

Инцидент прокомментировали в региональном УМВД. Сообщение о том, что неизвестный угрожает мужчине ножом в одном из домов на улице Лазо в городе Артем, поступило в дежурную часть.

«Полицейские опросили потерпевшего. Установлено, что гражданин сделал замечание водителю такси, который припарковался на тротуаре. Последний вышел из автомашины и ударил потерпевшего», — отметили в полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Также они ищут таксиста.