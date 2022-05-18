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В Пителинском районе полицейские остановили пьяного водителя
Инцидент произошел в селе Потапьево.

В Пителинском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Потапьево. Сотрудники ДПС подали сигнал об остановке Renault Logan. Общаясь с водителем, они выявили у того устойчивый запах алкоголя изо рта. Также полицейские заметили неуверенную походку мужчины.

Водителю предложили пройти освидетельствование. Оно показало 1,048 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от вождения. На него составили административный протокол.