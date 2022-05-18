В Красноярске воспитательницу подозревают в истязании детей

Дело возбуждено после проверки информации в СМИ.

В Красноярске возбудили уголовное дело из-за истязаний воспитанников частного детсада. Об этом сообщило ТАСС .

Следователи завели дело на 30-летнего воспитательницу по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»).

Это произошло после проверки по сообщениям в СМИ. В ходе предварительного расследования выяснилось, что в апреле 2022 года воспитательница детского сада «Город детства» применяла к воспитанникам физическую силу и материлась в их присутствии.