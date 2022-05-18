В Касимовском районе упавшая из фуры дверь спровоцировала ДТП

Авария случилась в 12:50 во вторник, 17 мая, на трассе между Давыдово и Тумой.

В Касимовском районе произошло ДТП с участием фуры. Об этом участник инцидента рассказал в группе « Типичный Касимов » в соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась в 12:50 во вторник, 17 мая, на трассе между Давыдово и Тумой.

Как рассказал пользователь, грузовик вез двери от «ГАЗелей». По версии мужчины, это был металлолом.

«На кочке одна из дверей вылетела на дорогу и разбила мне лобовое стекло, из-за чего я улетел в кювет. Водитель скрылся с места ДТП в сторону Тумы», — сообщил пострадавший.

Он ищет свидетелей произошедшего.