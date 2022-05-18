В Чучкове в здании бывшего детсада произошел пожар

Возгорание в заброшенном строении случилось во вторник, 17 мая.

В Чучкове произошел пожар в здании бывшего детского сада. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Возгорание произошло во вторник, 17 мая, примерно в 19:30, на улице Сосновой.

Отмечается, что учреждение не работало с лета 2017 года. Как рассказали журналистам жители соседних домов, в заброшенном здании не было ничего ценного.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Огонь тушил один экипаж ПСЧ № 47. Пожарные отметили журналистам, что огонь не угрожал стоявшим рядом зданиям.

Причины возгорания неизвестны.