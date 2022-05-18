В четверг в Рязанской области ожидается до +16 градусов

Прогноз погоды на 19 мая опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области в четверг, 19 мая, ожидается до +16 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС .

По информации синоптиков, днем местами пройдет кратковременный дождь. Ночью преимущественно будет без осадков.

Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/c. Местами скорость достигнет 15 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +2, +7 градусов. Днем она поднимется до +11, +16 градусов.