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Уборку рязанских улиц от пескосоляной смеси будут проводить весь летний период
Об этом рассказал начальник управления благоустройства мэрии Юрий Фурфурак.

Уборку рязанских улиц от пескосоляной смеси будут проводить весь летний период. Об этом на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры рассказал начальник управления благоустройства мэрии Юрий Фурфурак.

Так чиновник ответил на вопрос депутатов о том, когда пескосоляную смесь уберут с улиц города.

Кроме того, депутаты попросили обратить особое внимание на отдаленные районы города, чтобы они не чувствовали себя людьми «второго сорта» в плане уборки.