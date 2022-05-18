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Рязанский театр кукол готовит постановку «Синей бороды»
Премьера — в конце мая.

Рязанский театр кукол готовит постановку «Синей бороды». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Премьера состоится в конце мая.

Жанр спектакля — «путь и шествие внутрь себя».

Французская народная сказка «Синяя борода» хорошо знакома русской публике, в основном, в переложении Шарля Перро. У большинства это имя ассоциируется прежде всего с детской литературой. Это наверняка удивило бы самого сказочника. Он писал прежде всего для взрослых. «Синяя борода» это доказывает убедительно.

Как и в оригинальной сказке, главной героине предстоит «путешествие» в таинственный замок. Ходят слухи, что ее жизнь в опасности. Чтобы спастись, ей нужно побороть свои страхи. Найти выход из зловещего замка вслед за Перро пытались многие, в том числе Морис Метерлинк и Анатоль Франс. Они перекладывали историю по-своему, однако в каждом случае они оставались наблюдателями.

Авторы спектакля театра кукол препарируют миф о «синей бороде», его истоки, границы и формы. Так он превращается в пластическую фантазию «по мотивам», где хорошо знакомая каждому с детства история — не больше, чем исходная точка. Путешествие предстоит как главным героям, так и публике. Их сопроводит живая музыка.

У главной героини есть свой голос. Она свободна. В том числе от штампов. Даже афиша постановки демонстративно красная — она как будто бросает вызов «сюжету о жертве», ведь красный не только сигнализирует об опасности. Почти во всех сказках этот цвет символизирует жизненную силу и красоту.

Над спектаклем работает творческая группа из Москвы. Режиссер Анна Коонен и художник Александра Громова стали соавторами уже во время учебы в ГИТИСе. Музыкальный руководитель проекта — Артем Тульчинский. Пластический режиссер — Павел Фролов. Художник по свету — Юрий Лебедев.

Возрастное ограничение 16+.