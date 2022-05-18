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Рязанская полиция ищет свидетелей наезда на участника танцевального коллектива «Огни»
Авария произошла в субботу, 14 мая, примерно в 2:30, около дома № 20 по Московскому шоссе в Рязани.

Рязанская полиция ищет свидетелей наезда на участника танцевального коллектива «Огни». Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Авария произошла в субботу, 14 мая, примерно в 2:30, около дома № 20 по Московскому шоссе в Рязани. Предварительно 30-летний мужчина на мотоцикле Honda сбил 26-летнего шатчанина.

Пешеход умер на месте. Им оказался участник коллектива «Огни» Сергей Изгорев. Водитель мотоцикла получил травмы.

Тех, кто что-то знает о произошедшем, просят обращаться по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.