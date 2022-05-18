Рязанца задержали за серию краж велосипедов

На ранее судимого мужчину завели уголовные дела.

Рязанца задержали за серию краж велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники получили информацию, что в центре Рязани мужчина предложил купить с рук велосипед. Полицейским показалась подозрительной низкая цена, которую запрашивал продавец. Оперативники нашли мужчину. Они установили, что тот причастен к краже велосипеда из подъезда дома в центре Рязани. Его задержали, похищенное изъяли.

28-летний рязанец ранее был судим за кражи. В ходе расследования выяснилось, что он причастен к краже еще трех велосипедов.

По предварительным данным, в последнее время рецидивист пристрастился к «синтетике». Ему постоянно были нужны деньги. Из-за этого он обходил дома и высматривал подъезды, в которые можно легко попасть. Найдя подобный подъезд, он забрал два транспортных средства и увел их домой. Если велосипед был припаркован тросиком, мужчина его перекусывал инструментом. Через несколько дней он нашел другой подъезд и забрал два велосипеда. Между кражами он пытался продать добычу, однако это получалось не сразу.

На рязанца завели дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.