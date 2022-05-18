Российские школьники смогут бесплатно путешествовать по стране

В программе в этом году поучаствуют 100 тысяч школьников из 18 регионов.

В России школьники смогут бесплатно путешествовать по стране. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает РИА Новости .

По словам Догузовой, в программе в этом году поучаствуют 100 тысяч школьников из 18 регионов. Они отправятся в туры с экскурсиями и смогут познакомиться с историей, с культурой родного края или соседнего региона.

На меру в 2022 году выделили около 500 млн рублей. Со следующего года планируется направлять на это по 1,5 млрд рублей.