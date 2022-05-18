Новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме стал Леонид Слуцкий
В собственном Telegram-канале политик поблагодарил коллег за доверие.
Новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме стал Леонид Слуцкий. Об этом сообщило
В собственном Telegram-канале политик поблагодарил коллег за доверие.
Напомним, лидера партии выберут на внеочередном съезде. Его назначили на 27 мая. О своем желании участвовать в выборах заявлял рязанец Александр Шерин. Однако позже стало известно об его исключении из высшего совета ЛДПР.