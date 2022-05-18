На юге Казахстана в реанимацию попала женщина с Конго-крымской лихорадкой

Пациентка лечилась неделю дома, а в больницу обратилась по месту жительства.

В Шымкенте на юге Казахстана 46-летнюю местную жительницу госпитализировали с Конго-Крымской лихорадкой. Об этом передает « Хабар 24 ».

Инфекционисты госпитализировали пациентку с подозрением на инфекцию. Выяснилось, что ее укусил клещ и она попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали с кровотечением, ознобом и высокой температурой. Пациентка лечилась неделю дома, а в больницу обратилась по месту жительства.

С женщиной контактировали девять медработников, которые находятся под наблюдением.

Справка

Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) передается через вирус из-за укуса клещей (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. Вирус вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки, летальность составляет 10-40%.

ККГЛ распространена в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в азиатских странах