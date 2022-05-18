Министр промышленности заявил о возможной легализации криптовалюты в России

Денис Мантуров сделал заявление в ходе просветительского марафона «Новые горизонты».

Министр промышленности России Денис Мантуров заявил о возможной легализации криптовалюты. Об этом он сообщил во время просветительского марафона «Новые горизонты», пишет ТАСС .

Мероприятие организовало общество «Знание».

«Я считаю, что да. Вопрос — когда это произойдет, как это произойдет и как будет регулироваться. Сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются. Но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться. Но, еще раз, — это должно быть легально, корректно, в соответствии с теми правилами, которые будут сформулированы», — сообщил Мантуров.

Напомним, в апреле министерство финансов внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалюты. В Центробанке рассказали об угрозе замещения рубля валютой.