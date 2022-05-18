Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
13°
Вск, 22
12°
Пнд, 23
10°
ЦБ USD 58.89 -3.51 21/05
ЦБ EUR 60.9 -4.04 21/05
Нал. USD 65.65 / 64 20/05 16:09
Нал. EUR 65.65 / 64 20/05 16:09
Новости
Публикации
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
Вчера 14:15
4 023
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
2 656
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
5 403
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
7 055
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Министр промышленности заявил о возможной легализации криптовалюты в России
Денис Мантуров сделал заявление в ходе просветительского марафона «Новые горизонты».

Министр промышленности России Денис Мантуров заявил о возможной легализации криптовалюты. Об этом он сообщил во время просветительского марафона «Новые горизонты», пишет ТАСС.

Мероприятие организовало общество «Знание».

«Я считаю, что да. Вопрос — когда это произойдет, как это произойдет и как будет регулироваться. Сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются. Но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться. Но, еще раз, — это должно быть легально, корректно, в соответствии с теми правилами, которые будут сформулированы», — сообщил Мантуров.

Напомним, в апреле министерство финансов внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалюты. В Центробанке рассказали об угрозе замещения рубля валютой.