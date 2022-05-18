Курсантка Сасовского летного училища прокомментировала секс-скандал со своим участием

По словам девушки, интимных отношений не было.

Курсантка Сасовского летного училища гражданской авиавции прокомментировала секс-скандал со своим участием. Об этом написало издание « КП-Рязань ».

По словам 21-летней курсантки, интимных отношений не было. «Только поцелуи. А кто-то взял и слил мои фотографии», — приводит ее слова издание.

При этом девушка заявила, что является курсанткой училища (ранее сообщалось, что она ушла из учреждения). «Пишут, что там была камера, но нет, я сама снимала на свой телефон, а потом кто-то фотографии мои украл», — отметила она. Девушка заявила, что это не мог сделать инструктор, поскольку у него не было этих снимков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что история интимных отношений между инструктором и студенткой была не единственной. Также отмечалось, что за секс с ученицей пилота уволили.